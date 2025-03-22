В Республике Татарстан за январь 2025 года было произведено 6158 тонн сыра и творога, что на 3,6 % больше уровня прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане производство сыра и творога выросло на 3,6% за год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане производство сыра и творога выросло на 3,6% за год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что молочный рынок остается востребованным, поэтому снижать темпы производства не планируется. К 2030 году в республике прогнозируется только увеличение объемов производства молочной продукции.

Влас Северин