Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад после удаления матки роженицы в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств по факту возможных халатных действий медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным издания «Инфо24», роженице Елене была назначена плановая госпитализация в Окружную клиническую больницу в связи с имеющимися диагнозами, однако она была сразу отправлена в родильное отделение без дополнительных обследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дежурный акушер-гинеколог и акушер приняли решение, что женщина родит естественным путем. Ей заявили: "Здоровая баба — родишь сама". Позвонить супругу она не могла, так как телефон у нее забрали, сославшись на запрет руководства и наличие камер в кабинете»,— пишет издание.

Отмечается, что после родов у девушки открылось сильное кровотечение, из-за которого ей проводили ручную чистку матки. «В итоге полностью удалили ее, чтобы спасти роженицу. Женщина потеряла около трех литров крови и навсегда лишилась возможности вновь забеременеть»,— добавили в «Инфо24».

По данным издания, у Елены родился здоровый ребенок, однако девушке пришлось долго восстанавливаться. Пара подала жалобу в департамент здравоохранения Югры, однако в ведомстве подчеркнули, что медики действовали согласно инструкциям.

Следственными органами СКР по ХМАО по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность). Руководитель СУ СКР по региону Михаил Мокшин представит генералу Бастрыкину доклад о ходе и предварительных результатах расследования дела.

Василий Алексеев