Из курского приграничья эвакуирован 571 человек

С 12 марта из населенных пунктов, расположенных на границе с Украиной, вывезли 571 человека, среди них 16 детей. 223 жителя сейчас размещены в пунктах временного размещения (ПВР), 348 человек живут у своих близких, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Освобожденная территория до сих пор подвергается атакам со стороны ВСУ, рассказал политик. «Несмотря на риски для себя, наши военные, сотрудники АНО "Патриот", волонтеры эвакуируют людей из-под огня. Дальше их передают сотрудникам Росгвардии, полиции, МЧС, медикам, водителям — они все находятся вблизи небезопасной территории, чтобы оказать курянам необходимую первую помощь»,— написал в своем Telegram-канале господин Хинштейн.

Вывезенных людей осматривают медики скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф, добавил он. Тех, кому требуется госпитализация, направляют в больницы, а тем, кто нуждается в средствах реабилитации, выдают кресла-коляски, ходунки, костыли и другое, заявил политик. В ПВР с людьми работают медики, психологи, юридические и социальные службы.

Минобороны заявило об освобождении Суджи 13 марта. Доступ в город по-прежнему затруднен из-за активности украинских дронов и артиллерии.

Подробнее о ситуации в приграничье — в материале «Ъ» «"ВСУ работают по всем целям"».