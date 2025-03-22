Матч «Зенит» — БАТЭ начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Футбольный клуб «Зенит» 22 марта вышел на поле стадиона «Газпром Арена», чтобы сыграть c белорусским БАТЭ. Матч Суперсерии начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

После завершения официальной части диктор объявил минуту молчания. Футболисты обеих команд выстроились в линию и положили руки друг другу на плечи, зрители встали со своих кресел. Фанаты «Зенита» принесли на матч плакат с надписью «22.03.2024 Помним».

«Это событие навсегда оставило неизгладимый отпечаток в сердце каждого из нас. Прошу почтить память жертв трагедии минутой молчания»,— произнес диктор.

Жертвами теракта стали 145 человек, тогда пострадал 551 человек. Около «Крокус Сити Холла» 22 марта открыли памятник в память о погибших.

Татьяна Титаева