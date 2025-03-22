Бастрыкин затребовал повторный доклад о травле сына участника СВО в Невьянске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении 11-летнего сына участника специальной военной операции (СВО) из Невьянска (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным информагентства Ura.ru, мальчик был избит сверстниками в туалете школы №6 Невьянска во вторник, 18 марта. Отмечается, что после инцидента ребенку потребовалась медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый доклад по уголовному делу о систематических издевательствах над школьником генерал Бастрыкин затребовал в феврале. «Фигуранты, используя малозначительный повод, избивают ребенка и высказывают в его адрес оскорбления. Обращения матери в администрацию образовательного учреждения и компетентные органы результатов не принесли»,— сообщили тогда в СКР. В марте в ведомстве подчеркнули, что «до настоящего времени мер к разрешению проблемы не принято, фигуранты к ответственности не привлечены».

Повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— отметили в СКР.

Василий Алексеев