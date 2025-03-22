Власти: на Южных прудах Новороссийска спасают черепах при проведении работ

Представители администрации Новороссийска, общественники и экологи провели встречу на территории Южных прудов, где обсудили ход реализации контракта по благоустройству и очистке водоемов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Александр Яменсков.

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На данный момент подрядчик извлек 8 тыс. кубометров ила из 12 тыс. запланированных. При выполнении работ учитываются требования активистов и специалистов-экологов о сохранении водно-биологических ресурсов, отметил господин Яменсков.

По словам чиновника, ежедневно маршрут движения тяжелой техники проверяется до и после завершения работ для защиты популяции черепах. Подрядная организация документирует процесс перемещения обнаруженных рептилий в Западный пруд, предоставляя фото- и видеоматериалы.

Участники встречи приняли решение о начале работ по очистке Северного пруда до начала периодов нереста рыб и гнездования птиц. Для этого уже начат спуск воды. Все этапы работ согласованы с общественностью и экологами, определены пути и участки деятельности техники при перегрузке и транспортировке ила.

Также было отмечено, что берег Южного пруда, задействованный при выемке грунта, будет восстановлен в рамках исполнения контракта.

Лия Пацан