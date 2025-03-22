Медаль Алины Загитовой появилась на Аллее славы в Сочи

В горном кластере Сочи на спортивной Аллее славы «Роза Хутор» состоялась церемония открытия именной медали Алины Загитовой. Титулованная российская фигуристка, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, лично прибыла на мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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Памятный знак установлен на Набережной Лаванды. Дизайнеры выбрали для медали изображение спортсменки в образе олимпийской чемпионки.

«У нашей страны огромная история спортивных побед, и сегодня она достойно продолжается. Для Сочи и триумфального мирового спортивного праздника 2014-го года особенно важно сохранять олимпийское наследие. Глядя на путь титулованных атлетов, наши юные сочинцы закаляют характер, тренируются и идут к своим первым трофеям»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников.

В программу визита Алины Загитовой также вошли мастер-классы для воспитанников сочинской школы фигурного катания и общение с жителями и гостями курорта.

Лия Пацан