На трассе под Новороссийском восстановлено движение после ДТП с грузовиками

Движение транспорта на трассе в районе хутора Горный под Новороссийском полностью восстановлено после столкновения трех автомобилей, вызвавшего многокилометровый затор. Об этом сообщил Муниципальный центр управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла днем 22 марта. Согласно предварительной информации, водитель грузовика «Шахман» при экстренном торможении выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко» и легковым «Шевроле». На участке дороги временно ввели реверсивное движение.

По данным сервиса «Яндекс Карты», образовавшийся затор растянулся примерно на 18 километров в обе стороны. В настоящее время транспортное сообщение восстанавливается.

Наталья Решетняк