Жительница Черкесска выплатит 200 тысяч рублей штрафа за продажу снюса

В Черкесске жительница города заплатит штраф за продажу снюса. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике обнаружили и пресекли попытку реализации никотиносодержащей продукции в табачном киоске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продавщице, нарушившей закон, грозит штраф от 150 тыс. до 200 тыс. руб. по части 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ. МВД напомнило, что продажа снюса и других запрещенных табачных изделий, включая несовершеннолетним, строго запрещена.

Тат Гаспарян