В Ростове двухлетний ребенок выпал из окна

В Ростове-на-Дону 19 марта погиб, выпав из окна, двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. Следственными органами начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причинам случившегося.

Родителям напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Также им рекомендуют использовать только вертикальный режим открывания окна, отодвинуть от окон мебель, при помощи которой ребенок может забраться на подоконник, и оборудовать окна специальными ограничителями открывания и детскими замками.

Мария Иванова