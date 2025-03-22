Движение на трассе под Новороссийском после ДТП с грузовиками восстановлено

Движение на трассе в районе хутора Горный (Новороссийск) восстановлено после ДТП с грузовиками, сообщили в Муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла днем 22 марта. По предварительным данным, водитель грузовика «Шахман» при экстренном торможении выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Ивеко» с прицепом и «Шевроле». На месте аварии было введено реверсивное движение.

Наталья Решетняк