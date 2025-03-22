Челябинский спортсмен стал победителем финала Кубка России по ски-кроссу

В Златоусте 22 марта состоялся финал Кубка России по ски-кроссу. Среди мужчин победителем стал челябинец Игорь Омелин. На втором месте оказался спортсмен из Пермского края Владимир Шмырин, на третьем — фристайлист из Санкт-Петербурга Андрей Герасимов.

Соревнования по ски-кроссу прошли на трассе протяженностью 1200 м. Среди женщин в этой дисциплине золото заработала спортсменка из Санкт-Петербурга Полина Рябова, серебро — Наталья Шерина из Ленинградской области, бронзу — Елизавета Понкратова из Красноярского края.

Кроме того, состоялись командные соревнования по сноуборд-кроссу. Первое место заняли Андрей Анисимов и Юлия Лаптева из Кемеровской области, второе — Леонард Корецкий и Анастасия Привалова из Санкт-Петербурга, третье — Илья Соколов и Софья Соколова из Ленинградской области.

В общем зачете по сумме всех этапов Кубка России в сезоне 2024-2025 годов победителями стали Полина Рябова и Игорь Омелин.