Вильфанд: на юге России ожидается потепление до +24 градусов к концу марта

Холодная погода покинет юг европейской части России на следующей неделе, а к концу марта термометры покажут более 20 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В понедельник (24 марта) значения будут около нормы — плюс 15-18 градусов, а затем начнется повышение <...>Это касается и Ростова, и Краснодарского края, и Ставрополья, и Крыма. Постепенное повышение температуры каждый день на 1-2 градусов приведет к тому, что к концу недели показатель будет достигать плюс 18-20 градусов, а вот в пятницу (28 марта) — уже до 22-24 градусов»,— сказал он.

Эксперт отметил, что в ближайшие дни во всех южных регионах европейской части страны ожидаются ночные заморозки. В Краснодарском крае, Ставрополье и на Северном Кавказе в выходные ночью столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов. При этом дневная температура в субботу составит плюс 8-10 градусов, а в воскресенье — плюс 10-12 градусов.

Лия Пацан