В Татарстане расширили программу обеспечения жильем детей-сирот до 450 человек

В Татарстане увеличили число получателей по программе обеспечения жильем детей-сирот до 450 человек. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Для детей-сирот планируется приобрести 37 квартир за счет софинансирования из федерального бюджета. В настоящее время Министерство земельных и имущественных отношений республики готовится к проведению аукциона на приобретение жилья.

В рамках программы обеспечения жильем молодых семей включены 66 получателей. На сегодняшний день 42 муниципалитета заключили соглашения с Министерством по делам молодежи. Все свидетельства семьям уже вручены, ведется подготовка к перечислению средств на лицевые счета исполкомов муниципальных образований.

Для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, оформлено 21 жилищное свидетельство из 24 запланированных. Общая площадь предоставленного жилья составляет 1 961 кв. м. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий наиболее нуждающихся категорий граждан и выполнение социальных обязательств региона.

Влас Северин