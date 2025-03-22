Ученые КубГУ исследуют розовый водоем в Краснодаре

Ученые Кубанского госуниверситета выясняют причину розового окраса воды в затоне Старица около улицы Фурманова, говорится в Telegram-канале вуза. Специалисты отмечают, что подобные явления встречаются в природных водоемах Кубани и Крыма, где изменение цвета происходит из-за размножения пигментированных микроорганизмов, однако для городского водоема такое явление нетипично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kuban24.tv Фото: kuban24.tv

«В настоящее время мы работаем с пробами из озера и судя по первичным полученным данным вода имеет такой цвет не из-за химического красителя, а по причине присутствия большого количества пигментированных микроорганизмов. Изучить их свойства и предположить причину столь активного роста — интересная биологическая задача»,— рассказал доцент кафедры генетики, микробиологии и биохимии Никита Волченко.

«Ъ-Кубань» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможных нарушений природоохранного законодательства.Горожане в соцсетях пожаловались на розовую воду в реке Кубань в районе Дубинки. Некоторые считают, что в водоем сбрасывают неизвестное вещество с сильным запахом.

Наталья Решетняк