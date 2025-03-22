Власти Пелыма планируют купить внедорожник Haval H9 за 4,9 млн рублей

Администрация муниципального округа Пелым (Свердловская область) планирует приобрести внедорожник Haval H9 в комплектации «Premium» или эквивалент за 4 999 400 руб., следует из данных на сайте госзакупок. Как сказано в описании объекта закупки, мощность двигателя в автомобиле с семью посадочными местами должна составить 200-218 лошадиных сил. Закупка предусматривает комплект зимних покрышек, подкрылки с шумоизоляцией, ковры салона и багажника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Айвазян, Коммерсантъ Фото: Евгений Айвазян, Коммерсантъ

Отмечается, что обивка сидений в автомобиле должна быть выполнена из искусственной кожи, в машине установлен подогрев передних и задних сидений, электрическая регулировка сиденья водителя, мультифункциональный руль, шумоизоляционное лобовое стекло, электрообогрев заднего и лобового стекла, подогрев рулевого колеса, задние датчики парковки, мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом и сенсорный дисплей высокого разрешения.

Пелым расположен в 624 км от Екатеринбурга. На территории муниципалитета развита лесная и деревообрабатывающая промышленность, разработка газоконденсатных месторождений. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года на территории округа проживало 3344 человека, годом ранее — 3381 житель.

В разговоре с порталом Е1.ru, глава Пелыма Михаил Соколюк отметил, что на сегодняшний день использует в работе Toyota Camry 2018 года выпуска с пробегом свыше 500 тыс. км. «Расстояние до Екатеринбурга большое. Toyota стала часто ломаться, и на ней просто небезопасно ездить. В последний раз ремонтировали коробку передач, что довольно затратно. Поэтому было принято решение выставить Toyota на продажу»,— пояснил он.

Господин Соколюк добавил, что выбор внедорожника связан с «бездорожьем» на северной территории области. «Кроме того, зимой очень много снега. Поэтому необходим был авто с повышенной проходимостью и высоким клиренсом»,— сказал глава округа.

Василий Алексеев