В Волгодонске проходит фестиваль самодеятельных коллективов «Театральная весна»

Самодеятельные коллективы Ростовской области принимают участие в фестивале «Театральная весна», который проводится в Волгодонске. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Выступления проходят во дворце культуры «Октябрь», в детской театральной школе, во дворце культуры им. Курчатова и в Волгодонском молодежном драматическом театре. Конкурсанты показывают драматические спектакли, кукольные спектакли, литературные спектакли, а также выступают в жанре актерской песни.

В первом туре конкурса было показано 40 постановок. На сцену вышли 1,1 тыс. человек из 19 муниципальных образований Ростовской области. Во второй тур члены жюри отобрали 28 спектаклей. Ожидается, что итоги конкурса будут подведены сегодня.

Мария Иванова