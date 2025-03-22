Бизнес-омбудсмен Москвы рассказала о росте налоговых претензий к предпринимателям

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева подвела итоги работы за 2024 год. Столичный бизнес-омбудсмен отметила рост уголовно-правовых претензий к бизнесу, в особенности в сфере налогообложения.

В 2024 году Татьяне Минеевой поступило 5405 обращений, среди которых 249 составили письменные жалобы по уголовно-правовой тематике. Полного или частичного восстановления прав и законных интересов удалось добиться в 113 случаях. При этом после обращения к руководству следственных органов применялись меры реагирования по 50% жалоб, «более 15 должностных лиц полиции и следствия были привлечены к дисциплинарной ответственности», и это, как показывает динамика, «победа над системой», подчеркнула госпожа Минеева на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Однако количество привлеченных к уголовной ответственности предпринимателей из Москвы возросло на 12%, поделилась наблюдениями бизнес-омбудсмен. В частности, ст. 199 УК, предусматривающая ответственность за уклонение от уплаты налогов, стала второй по популярности после мошенничества и затронула 348 столичных предпринимателей в 2024-м против 277 годом ранее. Татьяна Минеева заметила, что следственные органы проявляют активность даже «при отсутствии претензий по тем же обстоятельствам со стороны налоговых органов». Участилось, по ее словам, и дополнительное вменение легализации денежных средств, с жалобами на такую практику обращаются в том числе блогеры.

Как ранее писал «Ъ», 7 марта в аэропорту Сочи задержали блогера Александру Митрошину. Основанием стало подозрение в отмывании денежных средств из не уплаченных вовремя налогов. Вместе с тем госпожа Митрошина еще не обращалась к столичному бизнес-омбудсмену, хотя, по мнению старшего партнера адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Тимофея Ермака, вменения «легализации в подобной ситуации быть не должно», поскольку «есть самостоятельные составы преступления». Татьяна Минеева в ходе конференции с этим согласилась.