Борис Ротенберг: Сочи готов принять футбольный матч Россия-США

Член исполкома Российского футбольного союза(РФС) Борис Ротенберг заявил о возможности проведения матча между сборными России и США по футболу. Информация об этом появилась в пятницу в издании «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По мнению представителя РФС, международная встреча может состояться в Сочи. «Это событие позитивно скажется на развитии дружественных отношений между странами»,— цитирует издание слова Бориса Ротенберга.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи с участием игроков американской НХЛ и российской КХЛ.

Лия Пацан