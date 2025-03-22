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Борис Ротенберг: Сочи готов принять футбольный матч Россия-США

Член исполкома Российского футбольного союза(РФС) Борис Ротенберг заявил о возможности проведения матча между сборными России и США по футболу. Информация об этом появилась в пятницу в издании «Спорт-Экспресс».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По мнению представителя РФС, международная встреча может состояться в Сочи. «Это событие позитивно скажется на развитии дружественных отношений между странами»,— цитирует издание слова Бориса Ротенберга.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи с участием игроков американской НХЛ и российской КХЛ.

Лия Пацан

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