Борис Ротенберг: Сочи готов принять футбольный матч Россия-США
Член исполкома Российского футбольного союза(РФС) Борис Ротенберг заявил о возможности проведения матча между сборными России и США по футболу. Информация об этом появилась в пятницу в издании «Спорт-Экспресс».
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По мнению представителя РФС, международная встреча может состояться в Сочи. «Это событие позитивно скажется на развитии дружественных отношений между странами»,— цитирует издание слова Бориса Ротенберга.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина организовать в обеих странах хоккейные матчи с участием игроков американской НХЛ и российской КХЛ.