В Татарстане за 2025 год отправили 79 тыс. обращений через цифровые платформы

В первом квартале 2025 года жители Татарстана отправили более 79 тыс. обращений через цифровые платформы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на совещании в Доме Правительства.

Среди популярных ресурсов для обратной связи — государственная информационная система «Народный контроль», портал «Госуслуги. Решаем вместе» и система «Инцидент-менеджмент». По программе «Забота о СВОих» поступило 4846 обращений.

К 20 марта 2025 года в системе «Народный контроль» было опубликовано 17,7 тыс. уведомлений, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Платформа обратной связи зарегистрировала более 6 тыс. личных кабинетов и приняла 24,5 тыс. обращений, что на 46% больше по сравнению с началом прошлого года. Наиболее частыми причинами обращений стали проблемы в благоустройстве, состояние инфраструктуры и дороги.

Влас Северин