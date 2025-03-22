Водитель пострадал в массовой аварии в Ставропольском крае

В Буденновском округе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился 21 марта около 18:05 на 248 километре автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», на нерегулируемом перекрестке, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Автомобиль «Киа Оптима» двигался из села Стародубское в сторону города Зеленокумска и, не уступив дорогу, столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который ехал во встречном направлении. В результате этого происшествия произошло еще два столкновения — с автомобилями «Лада Калина» и «Ваз-2112».

Водитель «Киа Рио», 46-летний местный житель, получил различные переломы и был доставлен в больницу Буденновска. Водитель «Киа Оптима», 37-летний мужчина, направлен на медицинское освидетельствование после того, как выяснилось, что он за последние два года 26 раз привлекался к административной ответственности, из которых 20 раз — за нарушения скоростного режима.

Проводится проверка. Уточняются детали происшествия и степень вины всех участников аварии.

Тат Гаспарян