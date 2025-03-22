Из-за крупного ДТП под Новороссийском введено реверсивное движение

На участке дороги Краснодар-Верхнебаканский под Новороссийском из-за ДТП с участием грузовиков организовано реверсивное движение по обочине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель грузовика «Шахман» при экстренном торможении выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Ивеко» с прицепом и «Шевроле».

Водители грузовиков были доставлены в больницу, один из них находится в коме.

Наталья Решетняк