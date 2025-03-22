В Татарстане на региональный аналог «Времени героев» подали 1,3 тысячи заявок

В Татарстане в программе «Батырлар. Герои Татарстана» зарегистрировано более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов и участников специальной военной операции. Она стартовала 18 февраля текущего года, а первый этап отбора участников завершится 30 марта.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства поручил усилить работу по информированию участников СВО о кадровой программе. Он также призвал оказывать бойцам необходимое содействие и продолжать широко освещать мероприятия программы в средствах массовой информации.

Влас Северин