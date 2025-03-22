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Угрозу ракетного удара объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявили ракетную опасность, сообщила региональная служба гражданской защиты. Жителям рекомендовано немедленно укрыться в подвалах или подземных паркингах.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Это уже вторая попытка атаковать регион с начала суток. Ночью украинские силы пытались нанести удар беспилотниками, но атаки были отражены на территории Ростова-на-Дону, Сальска и нескольких районов области — Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.

В результате атаки в Ростове-на-Доне повреждены фасад и шесть квартир многоэтажного дома. В Сальске обломки беспилотника упали на дорогу, повредив стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме.

Пострадавшими стали два человека из Ростова-на-Дону, которые были госпитализированы. Несколько других получили медицинскую помощь на месте. Погибших нет.

Тат Гаспарян

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