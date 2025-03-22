В Ставропольском крае отреставрируют 12 памятников ко Дню Победы
В Кочубеевском округе планируют отреставрировать 12 памятников ко Дню Победы, сообщили в управлении информполитики правительства Ставропольского края.
Фото: администрация Апанасенковского округа
Из этих 12 объектов шесть включены в единый государственный реестр, а остальные шесть имеют статус местного назначения. Работы начнутся в ближайшее время и будут направлены на сохранение исторического наследия и патриотического воспитания молодежи.
Глава округа Алексей Клевцов отметил важность этих мероприятий для уважения подвига советского народа и формирования патриотизма среди молодого поколения. Он добавил, что поддержание порядка на памятниках осуществляется с помощью волонтёрских объединений.