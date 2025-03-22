Учитель в Краснодарском крае подделал диплом для получения 1 млн рублей

В Курганинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении учителя местной школы, предоставившего подложные документы для участия в программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено,что сведений о выдаче диплома педагогу нет на официальном сайте Министерства образования Российской Федерации. Несмотря на отсутствие профессионального образования, учитель стал победителем конкурса и получил выплату, которой распорядился по своему усмотрению.

Материалы проверки были направлены в ОМВД России по Курганинскому району, после чего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

Курганинский районный суд уже удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с педагога суммы неосновательного обогащения в размере 1 млн руб.

Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году, чтобы привлечь педагогов в малонаселенные города, села и деревни. Победители конкурсного отбора получают единовременную выплату в размере 1 млн руб. на любые цели.

Наталья Решетняк