Из-за незнания русского языка швейцарец потерял недвижимость в Ставрополе

В Промышленном районном суде Ставрополя рассматривается дело гражданина Швейцарии, который пытается вернуть своё имущество в России. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина женился на российской гражданке в 1998 году, а в 2015 году они решили переехать в Россию. Перед отъездом продали все свои недвижимые активы и купили квартиру, земельный участок с домом и две машины в России, оформив всё на жену из-за отсутствия у него российского гражданства.

В 2024 году супруга умерла, и мужчина попытался вступить в наследство. Однако выяснилось, что дом, квартира и две машины принадлежат другому человеку, а земельный участок снят с кадастрового учёта. Вспомнив, что в 2023 году по настоянию жены подписал документ на русском языке без перевода, он обратился за юридической консультацией и узнал, что это было согласие на договор ренты.

Истец требует признать эти договора недействительными. Следующее судебное заседание назначено на 26 марта.

Тат Гаспарян