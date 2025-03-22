Утром на улице Еловой в Чебоксарах произошла авария. Предварительно, четыре человека получили травмы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале УМВД России по Чебоксарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах в ДТП пострадали четыре человека

Фото: УМВД России по городу Чебоксары В Чебоксарах в ДТП пострадали четыре человека

Фото: УМВД России по городу Чебоксары

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Тойота», управляемым 52-летней жительницей Нижегородской области.

В результате аварии пострадали две пассажирки «Рено»: 22 и 65 лет, а также две пассажирки «Тойоты»: 21 и 50 лет. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции города Чебоксары.

Влас Северин