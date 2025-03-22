Два человека пострадали в ДТП в Ставропольском крае

В Георгиевском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 21 марта около 19:30 на 314 километре автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды». Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Георгиевска, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной «ВАЗ-2110».

Пострадали 24-летний водитель «Калины» и 40-летний водитель «ВАЗа». Оба госпитализированы в Георгиевскую больницу.

Проверка показала, что у водителя «Калины», который имеет пятилетний стаж управления, за последние два года было четыре нарушения ПДД. На момент аварии его автомобиль не был застрахован.

Тат Гаспарян