В Ставрополе подожгли здание Союза ветеранов

В здании ставропольского Союза ветеранов боевых действий ночью произошел пожар. Никто не пострадал. Предположительно причиной был поджог, заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

ЧП случилось в здании на проспекте Октябрьской революции. В результате возгорания выгорело около 20 кв. м здания, пожар потушили, рассказал господин Ульянченко в Telegram. Он заверил, что все виновные понесут наказание.

«Предположительно это был поджог. И учитывая обстановку, не обошлось без провокаций. Виновные обязательно будут установлены и наказаны, правоохранительные органы уже работают»,— добавил глава Ставрополя.