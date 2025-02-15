Цена аренды дома в Удмуртии выросла на 7,8% за год. По данным экспертов федерального портала «Мир квартир», средняя цена аренды дома в регионе составила 62,2 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Съемные дома выросли в цене приблизительно на столько же, на сколько и квартиры. И причины все те же — дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости. Сдача частных коттеджей как в черте населенных пунктов, так и за городом становится все более прибыльным бизнесом»,— написал гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавил, что те, кто планировал продавать свои объекты, теперь сдают их в аренду. Благодаря чему предложение такого жилья выросло за год на 22%.