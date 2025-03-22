В Ростове задержали подозреваемых в кражах из офисов и магазинов

Полицейские задержали участников преступной группы, совершавших кражи из офисных и торговых помещениях в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, группа состояла из четверых жителей Ростова и области возрастом от 26 до 35 лет. Один из участников ранее был судим за кражу.

Преступления совершались в Ворошиловском районе Ростова в течение февраля 2025 года. По ночам злоумышленники повреждали металлопластиковые двери и окна и проникали в коммерческие помещения, забирали товары и выручку из касс. Были совершены кражи из магазина алкогольной продукции, офиса агентства недвижимости, медицинской лаборатории и сетевого супермаркета. Преступники смогли забрать около 92 тыс. руб., алкоголь стоимостью 60 тыс. руб., а также табачные изделия на общую сумму 212 тыс. руб.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о кражах («а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мария Иванова