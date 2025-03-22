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В Батайске спасли при пожаре пенсионерку и младенца

В Батайске на третьем этаже многоквартирного дома произошел пожар, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в одной из квартир мужчина оставил сковороду на плите. Раскаленное масло загорелось, пламя перекинулось на натяжной потолок и мебель. Пожар распространился на 12 кв.м. Его тушили 11 человек на пяти единицах техники.

Из подъезда эвакуировали семь человек. 69-летнюю женщину с внуком передали врачам.

Мария Иванова

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