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Станцию метро «Горьковская» закроют на вход для пассажиров в выходные

Вестибюль станции метро «Горьковская» будет закрыт на вход 18 и 19 января в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Пассажирам, которые планируют поездку с Петроградской стороны, предлагают воспользоваться близлежащими станциями. Речь идет о «Петроградской», «Чкаловской», «Спортивной» и «Площади Ленина».

В привычном режиме «Горьковская» заработает только с понедельника. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонт эскалатора ведется на станции с 21 октября 2024 года.

Андрей Маркелов

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