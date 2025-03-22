Свердловская ГИБДД предупредила о гололеде на дорогах после обильного снегопада

Перепады температур и обильный снегопад привели к образованию гололеда на дорогах Свердловской области, что значительно ухудшает сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, выдерживая увеличенную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и избегая резких маневров и торможений»,— отметили в Госавтоинспекции.

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В ГИБДД подчеркнули, что дорожные службы перешли на усиленный режим работы. «Экипажи ДПС осуществляют патрулирование, помогая обеспечивать безопасность на дорогах и оказывая необходимую помощь водителям»,— добавили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 99 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Основными причинами аварий стали превышение допустимой скорости, игнорирование правил приоритета на дороге и невнимательность.

Василий Алексеев