Быстрыкин затребовал доклад о пропавшем 22 года назад дальнобойщике

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин затребовал доклад по делу об исчезновении водителя грузового автомобиля на границе с Абхазией. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР. Поводом для проверки стало обращение двоюродного брата пропавшего, который выразил несогласие с ходом расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2003 года дальнобойщик выехал из Тульской области на грузовике. После прохождения таможенного контроля в Сочи и пересечения российско-абхазской границы мужчина пропал без вести.

Наталья Решетняк