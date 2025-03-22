В возрасте 64 лет умер мастер спорта СССР по боксу Павел Котов, сообщила пресс-служба Федерации бокса России. Спортсмен скончался вчера вечером, 21 марта.

Как уточнил источник ТАСС, боксеру стало плохо во время тренировки. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Павел Котов — трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, также является победителем и призером всесоюзных и международных турниров. В последние годы работал в спорткомплексе «Крылья советов», где возглавлял клуб «Здоровая нация».