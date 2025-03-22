Водитель Toyota устроил ДТП с пятью автомобилями в Режевском районе

Водитель Toyota на большой скорости выехал на встречную полосу 62 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Режевском районе и столкнулся с движущимся навстречу Nissan, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что следовавшие за Nissan автомобили Changpeng, Opel и Lada попытались затормозить перед столкновением, однако не выдержали дистанцию и попали в аварию. «В результате обоих ДТП люди не пострадали»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД подчеркнули, что водитель Toyota потерял контроль над управлением автомобиля в связи с заносом в период снегопада. «Движение транспорта на участке трассы было временно затруднено, однако в настоящий момент ограничения устранены. Автоинспекторы продолжают работу на месте происшествия, оказывая необходимую помощь по оформлению ДТП»,— отметили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 99 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Основными причинами аварий стали превышение допустимой скорости, игнорирование правил приоритета на дороге и невнимательность.

Василий Алексеев