Пьяного водителя без прав в Полевском задержали после попытки скрыться от ДПС

Водитель Datsun в Полевском проигнорировал требование наряда ДПС остановиться для проверки документов и попытался скрыться: ехал на высокой скорости, проезжал на красный свет светофора и выехал на встречную полосу ул. Свердлова, создав угрозу столкновения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Несмотря на неоднократные предупреждения через громкоговорящую установку, водитель продолжал игнорировать требования полиции»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наряды ДПС и ППСП заблокировали проезд Datsun во дворе дома №90 на ул. Розы Люксембург. «Задержанный 34-летний местный житель отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения»,— отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в отношении водителя составили административные материалы по шести статьям КоАП РФ. Среди них отказ от освидетельствования, отсутствие водительских прав, создание аварийной ситуации, непристегнутый ремень безопасности, нечитаемые регистрационные знаки и невыполнение требования об остановке транспортного средства.

«Гражданин задержан до решения суда, который определит меру наказания. За совершенные правонарушения водителю грозит административный арест и крупные штрафы»,— пояснили в ГИБДД, отметив, что отправили Datsun правонарушителя на специализированную стоянку.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 99 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Основными причинами аварий стали превышение допустимой скорости, игнорирование правил приоритета на дороге и невнимательность.

Василий Алексеев