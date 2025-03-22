Минобороны: 8 дронов уничтожены над Черным и Азовским морями

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 47 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 марта 2025 года. Семь дронов ликвидированы над акваторией Черного моря, один — над Азовским морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Системы ПВО также перехватили летательные аппараты над российскими регионами: 12 — в Воронежской области, 11 — в Белгородской, шесть — в Ростовской, четыре — в Волгоградской, три — в Астраханской областях. По одному беспилотнику сбито над территорией Брянской, Курской и Самарской областей.

Ранее, 19 марта, три беспилотника атаковали нефтебазу у станицы Кавказской в Краснодарском крае. Объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. В настоящий момент спасатели ликвидировали возгорание одного из резервуаров, тушение второго продолжается. Также ведется охлаждение трех других резервуаров на нефтебазе, чтобы предотвратить распространение огня.

Наталья Решетняк