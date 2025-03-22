Задолженность по налогам в Татарстане выросла до 11,7 млрд рублей

Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана выросла с начала года на 841 млн руб. и составила 11,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма задолженности снизилась на 963 млн руб.

Наибольшую долю в задолженности занимает налог на прибыль — 38%, за ним следует налог на доходы физических лиц (28%) и имущественные налоги физических лиц (13%).

По сравнению с мартом прошлого года задолженность по некоторым видам налогов сократилась. Так, по налогу на доходы физических лиц она снизилась на 444 млн руб. (12%), а по имущественным налогам — на 327 млн руб. (18%).

По отдельным налогам задолженность выросла. Налог на прибыль увеличился на 139,2 млн руб. (3%), налог на профессиональный доход — на 52,8 млн руб. (33%), а упрощенная система налогообложения — на 50,7 млн руб. (11%). Рост задолженности зафиксирован в 15 районах Татарстана, а снижение — в 30.

Влас Северин