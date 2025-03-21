Над Ростовской областью сбили четыре украинских беспилотника

В ночь с 20 на 21 марта атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По оперативным данным никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано», – написал глава региона.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в российских регионах 43 украинских беспилотника. Так, 34 БПЛА военные уничтожили над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской областями, один БПЛА – над территорией Белгородской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 19 на 20 марта силы ПВО уничтожили над донским регионом девять беспилотников.

Владимир Андреев