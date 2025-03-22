Наставник «Локомотива» прокомментировал игру с «Динамо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции подвел итоги игры с московским «Динамо». Встреча завершилась счетом 4:1 в пользу железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Такая плотная игра получилась, в концовке второго периода удачный отскок реализовали, да и дальше дождались своих шансов. Готовимся уже к 27-му (27 марта пройдет первая игра плей-офф — «Ъ-Ярославль»). Ожидали жесткую игру? Два лидера конференции встречаются. Самолюбивые парни как в "Динамо", так и у нас. Совершенно нормально. Поэтому такие игры интересно играть»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Он отметил, что последние игры регулярного чемпионата с московскими командами дали игрокам «Локомотива» возможность «проявить свои лучшие качества». Сказал господин Никитин и про плей-офф и цели на него.

«У нас будет на один день больше на подготовку к плей-офф. Пять или четыре дня — это не принципиально. Мы не загружаемся на эту тему, готовим расписание для ребят. Как есть регламент, так и есть. У нас очень простая цель – это первый раунд. Мы дальше не заглядываем»,— сказал наставник.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» первым вышел в плей-офф и выиграл Кубок Континента. Следующая игра ярославцев состоится 27 марта в Ярославле в рамках 1/8 плей-офф. Соперник — нижегородское «Торпедо».

Алла Чижова