«Локомотив» одержал победу в последнем матче регулярки

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1. 21 марта прошла последняя игра железнодорожников в текущем регулярном чемпионате КХЛ, ярославцы набрали 102 очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первым в матче забил нападающий «Динамо» Никита Гусев, это произошло на 6-ой минуте первого периода, этот гол стал как первым в матче, так и последним от «Динамо». Сравнять счет «Локомотиву» удалось уже на 13-й минуте — отличился Андрей Сергеев. Дальше забрасывал шайбы только «Локомотив» — Рихард Паник в последние секунды второго периода, Байрон Фрэз и Александр Радулов в последние две минуты матча. Причем Фрэз и Радулов забили в большинстве.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» первым вышел в плей-офф и выиграл Кубок Континента. Следующая игра ярославцев состоится 27 марта в Ярославле в рамках 1/8 плей-офф. Соперник — нижегородское «Торпедо».

Алла Чижова