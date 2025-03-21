В Ярославле сотрудники полиции спасли мужчину на пожаре

В Ярославле полицейские спасли мужчину из задымленной квартиры, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Поздним вечером сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Ярославской области получили сообщение о пожаре на улице Пирогова. Прибыв на место, прапорщик полиции Михаил Путков и старший сержант Дмитрий Давлетшин увидели сильное задымление в одной из комнат коммунальной квартиры.

Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. Не дожидаясь прибытия других служб, полицейские вошли в помещение и обнаружили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться. Они вывели его на безопасное место и продолжили эвакуацию жильцов.

Благодаря оперативным действиям Михаила Путкова и Дмитрия Давлетшина 60-летний мужчина был спасен.

Антон Голицын