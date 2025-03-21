В Ельцин-центре открылась выставка «Возвращение времени» Владимира Куприянова

Выставка «Возвращение времени» московского художника-фотографа Владимира Куприянова открылась в арт-галерее Ельцин-центра. Впервые она была показана осенью 2024 года в московском Музее современного искусства

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Владимир Куприянов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1976 году окончил Институт культуры по специальности «театральный режиссер». Его индивидуальный художественный метод сложился в кругу Дмитрия Пригова, Андрея Монастырского, Ростислава Лебедева и других. Его работы представлены в коллекциях в России, Нидерландах, США, Германии, Финляндии, Южной Корее. С 1984 по 2003 год был доцентом Московского полиграфического института. С 2007 года был профессором кафедры арт-фотографии Московской школы фотографии и мультимедиа им. Александра Родченко. Скончался 26 декабря 2011 года.

В описании выставки Владимир Куприянов называется одним из крупнейших советских и российских фотохудожников 1980-1990-х. Он выработал совершенно новый подход к фотографии и ее репрезентации, использовал различные художественные эффекты: отражение, засвечивание, деление на части, кадрирование, наложение нескольких слоев, имитирующих мультиэкспозицию.

«Владимир Куприянов — поистине великий советский художник. Он превознес фотографии, используя их как инструмент для работы с искусством. Экспериментируя с различными материалами и эффектами, Владимир показал новые возможности в развитии культуры»,— рассказал близкий друг художника, организатор мероприятия Сергей Попов.

В экспозиции примерно 150 работ. На первом этаже расположены одни из последних его работ, центром которых является ширма «Хаос», олицетворяющая Вальпургиеву ночь. На втором этаже продемонстрированы более популярные его труды. Например, «Не отвержи мене от лица Твоего» — центральный объект работ Владимира Куприянова, выражающий призыв «посмотри на меня». А также «Поминки» — конфигурация иконостаса, выполняющая мемориальную функцию фотографии.

Выставка будет работать до 15 июня.

Таисья Семина