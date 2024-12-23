Главу Горноуральского округа признали виновным в растрате и отправили в колонию

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, обвинение было предъявлено по трем эпизодам по ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере).

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Фото: Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Дмитрий Летников

Фото: Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила

По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, было установлено, что глава округа, используя свое служебное положение, в 2020 и 2022 году совершил хищение денег на общую сумму 141 тыс. руб. На эти деньги были куплены путевки для супруги главы округа в санатории Крыма, Башкортостана и Челябинской области, а также оплачен проезд для главы и его супруги к месту отдыха.

Помимо колонии, Дмитрия Летникова лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу. Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован сторонами.

Отметим, что на сайте Горноуральского городского округа Дмитрий Летников еще значится главой.