Резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили
Возгорание резервуара на нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас специалисты тушат соседний резервуар, который воспламенился в ночь с 20 на 21 марта. Также ведется охлаждение трех других резервуаров на нефтебазе, чтобы предотвратить распространение огня.
Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 2 тыс. кв. м. В ликвидации огня участвуют 473 человека личного состава МЧС и 189 единиц специальной техники.
В ночь на 19 марта была совершена атака на нефтебазу, находящуюся в станице Кавказской. Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, инцидент произошел через несколько часов после завершения телефонного разговора между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.