Резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили

Возгорание резервуара на нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты тушат соседний резервуар, который воспламенился в ночь с 20 на 21 марта. Также ведется охлаждение трех других резервуаров на нефтебазе, чтобы предотвратить распространение огня.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 2 тыс. кв. м. В ликвидации огня участвуют 473 человека личного состава МЧС и 189 единиц специальной техники.

В ночь на 19 марта была совершена атака на нефтебазу, находящуюся в станице Кавказской. Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, инцидент произошел через несколько часов после завершения телефонного разговора между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Алина Зорина