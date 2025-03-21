СвЖД обновит более 150 железнодорожных переездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в 2025 году проведет модернизацию и ремонт более 150 железнодорожных переездов в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО-Югре и ЯНАО, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках работ планируется капитально отремонтировать 4 переезда, заменить переездный настил на 19 объектах, улучшить освещение на 5 переездах и обновить асфальтовое покрытие на 122 объектах.

По данным компании, всего на Свердловской железной дороге эксплуатируется 500 переездов. Из них на территории Свердловской области находится 260 переездов, в Пермском крае – 141, в Тюменской области – 47, в ХМАО-Югре – 40, в ЯНАО – 7.

Ранее между Серовом и Ивделем была назначена дополнительная пара пригородных поездов. С 30 марта они будут курсировать ежедневно, а стоимость проезда составит 232 руб.

Полина Щуцкая