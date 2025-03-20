Между Серовом и Ивделем увеличили число пригородных поездов

На севере Свердловской области назначена дополнительная пара пригородных поездов между Серовом и Ивделем, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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С 30 марта ежедневно будут курсировать поезда №6968 Ивдель-I – Серов (отправление в 04:31, прибытие в 07:05) и №6967 Серов – Ивдель-I (отправление в 16:35, прибытие в 19:05). Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Поезда будут останавливаться на станциях: Серов-Заводской, Серов-Сортировочный, Лесоразработки, Красный Яр, Андриановичи, Марсяты, Уралзолото, Сама, Глухарный, Лангур. Протяженность маршрута составила 107 км.

Теперь поезда будут отправляться из Серова дважды в день: в 09:05 и 16:35, а из Ивделя — в 04:31 и 18:06.

Пассажиры, следующие в сторону Нижнего Тагила, смогут сделать удобную пересадку в Серове с поезда №6968 на электричку №7422/7421/6864 Серов – Нижний Тагил.

Стоимость проезда по маршруту Ивдель-I – Серов составит 232 руб.

Полина Щуцкая